Рассказ о весне с брезразличными глаголами

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Рассказ о весне с брезразличными глаголами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступает весна. Расстаял первый снег. Птицы уже прилетают с юга.Они начали петь свою первую мелодию. Весной рассцветает множество красивых и разных цветов и расстений. Леса и поляны расцвели. На деревь появились первые лесточки как прекрасна эта весна !
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