Рассказ о весне с брезразличными глаголами

Гость: Гость:

Наступает весна. Расстаял первый снег. Птицы уже прилетают с юга.Они начали петь свою первую мелодию. Весной рассцветает множество красивых и разных цветов и расстений. Леса и поляны расцвели. На деревь появились первые лесточки как прекрасна эта весна !