У человека курчавые волосы доминируют над гладкими,карий цвет глаз доминирует на?? голубым цветом глаз Отец голубоглазый с гладкими волосами,мать гетирозиготна по обеим признакам. Какова вероятность того,что в этой семье роди...

Биология

У человека курчавые волосы доминируют над гладкими,карий цвет глаз доминирует на?? голубым цветом глаз Отец голубоглазый с гладкими волосами,мать гетирозиготна по обеим признакам. Какова вероятность того,что в этой семье родится кареглазая дочь с гладкими волосами

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