У человека курчавые волосы доминируют над гладкими,карий цвет глаз доминирует на?? голубым цветом глаз Отец голубоглазый с гладкими волосами,мать гетирозиготна по обеим признакам. Какова вероятность того,что в этой семье роди...
Биология
У человека курчавые волосы доминируют над гладкими,карий цвет глаз доминирует на?? голубым цветом глаз Отец голубоглазый с гладкими волосами,мать гетирозиготна по обеим признакам. Какова вероятность того,что в этой семье родится кареглазая дочь с гладкими волосами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано A-курчавые волосы a-гладкие волосы B-карие глаза b-голубые глаза Мать имеет генотип-АaBb Отец имеет генотип-aabb Решение Р ♂ aabb х ♀ AaBb G ab AB Ab аB ab F1 AaBb Aabb aaBb aabb Таким образом кареглазая дочь с гладкими волосами имеет генотип aaBb.Вероятность ее рождения составляет 25%
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