У человека курчавые волосы доминируют над гладкими,карий цвет глаз доминирует на?? голубым цветом глаз Отец голубоглазый с гладкими волосами,мать гетирозиготна по обеим признакам. Какова вероятность того,что в этой семье роди...

Биология
У человека курчавые волосы доминируют над гладкими,карий цвет глаз доминирует на?? голубым цветом глаз Отец голубоглазый с гладкими волосами,мать гетирозиготна по обеим признакам. Какова вероятность того,что в этой семье родится кареглазая дочь с гладкими волосами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано A-курчавые волосы a-гладкие волосы B-карие глаза b-голубые глаза Мать имеет генотип-АaBb Отец имеет генотип-aabb Решение Р         ♂ aabb       х          ♀ AaBb G            ab                      AB Ab аB ab F1       AaBb  Aabb aaBb aabb Таким образом кареглазая дочь с гладкими волосами имеет генотип aaBb.Вероятность ее рождения составляет 25%

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