Рассказать о чесоточном и таёжных клещах

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Клещи- большая группа мелких паукообразных (от 0,1 мм до 3мм) с нерасчлененным телом. В состав тела различают головку, образованную челюстями и ногощупальцами, головогрудь и брюшко, имеющие 4 пары ходильных ног. Небольшие размеры (у некоторых микроскопические) обеспечили широкое расселение их по Земле. У большинства клещей органами дыхания служат трахеи, у мелких видов дыхание происходит через покровы (кожное). Ротовые органы грызущего и колюще-сосущего типа. Кровеносная система развита слабо, у некоторых видов сердце отсутствует. Пищеварительная система у кровососущих форм приспособлена к питанию кровью. Слюнные железы выделяют особый фермент, который препятствует свертыванию крови. Клещи раздельнополы. Их развитие происходит с превращением. У личинки лишь 3 пары ног. Образ жизни клещей разнообразен. Многие виды паразитируют на растениях, в том числе и на культурных. Микроскопические мелкие паутинные клещи, скапливаясь на нижней стороне листьев хлопчатника, картофеля, земляники, малины и других культур высасывают из них соки при помощи хоботка, что ведет к снижению урожая. Известно более 100 видов клещей, наносящих ущерб с/х. Для уничтожения паутинных клещей поля опрыскивают различными ядохимикатами. Мучной клещ поселяется в муке и зерне. Выедая в зерне зародыш будущего растения, он вызывает гибель семян. Основными методами борьбы с мучным клещем является содержание в чистоте и проветривание помещений, где хранится зерно и мука. Многие клещи являются паразитами человека и различных животных. Особенно опасны клещи - переносчики возбудителей тяжелых заболеваний человека и домашних животных. Чесоточный зудень- паразитирует в коже человека (между пальцами рук, на сгибе локтей). Он прогрызает в коже ходы (до 15мм) и вызывает чесотку. Существуют зудни, паразитирующие на свиньях, собаках, лошадях, овцах. Они представляют опасность и для человека. При соприкосновении с больными животными человек может заразиться. Особенно опасны мелкие округлой формы клещи с короткими ножками. Личинки питаются клетками кожи, раздражая многочисленные кожные рецепторы и вызывая зуд. При расчесывании вскрываются ходы и клещи на всех стадиях развития рассеиваются, увеличивая опасность заражения, которое наступает при рукопожатии больного человека со здоровым, через предметы домашнего обихода. Для лечения используется зеленое мыло с серой, специальные мази. Большое значение имеет соблюдение правил личной гигиены. Пастбищные (иксодовые) и некоторые другие клещи переносят возбудителей клещевых сыпных и возвратных тифов, клещевого энцефалита, туляремии, бруцеллеза, пироплазмоза и других заболеваний человека и домашних животных. Это относительно крупные (до 1 см) клещи с округлым телом и длинным хоботком. Из них широко распространен таежный клещ - переносчик возбудителя клещевого энцефалита (воспаление мозговых оболочек). Взрослые клещи нападают на людей и скот с травы или с кустарников. Своих хозяев клещ подстерегает, сидя на конце травинки и вытянув вверх переднюю пару ног. Он так крепко прицепляется к шерсти животных или одежде человека, что его очень трудно стряхнуть. Забравшись на тело хозяина, он прокалывает кожу ротовыми конечностями и начинает сосать кровь, сильно увеличиваясь в размерах. Голодная самка таежного клеща длиной около 4 мм после питания увеличивается до 10-11 мм. Насосавшись крови, они отваливаются от хозяина и падают на землю. В лесной подстилке самки откладывают яйца. Вышедшие личинки сосут кровь ящериц, птиц, мелких млекопитающих. После этого уходят в почву, где линяют и опять нападают на животных, но уже более крупных: белок, зайцев и др. Таким образом, за период развития таежный клещ 3 раза меняют хозяев. Питаясь кровью диких животных, клещи заражаются вирусами , бактериями или другими возбудителями болезней. Нападая затем на человека или домашних животных, клещи могут распространять эти заболевания. Энцефалит - тяжелое вирусное заболевание нервной системы, которое нередко заканчивается параличом или смертью. Для предупреждения заражения необходимо делать противоэнцефалитные прививки. После работы или прогулок в лесу необходимо переодеваться и осматривать одежду и тело. Обнаруженных клещей удаляют острым пинцетом и уничтожают. Для предупреждения укусов клещами используют специальную одежду, смазывают кожу отпугивающими средствами. Роль клещей в переносе возбудителя клещевого энцефалита изучалась группой советских ученых под руководством Е.Н. Павловского, Л.А. Зильбера и А.А. Смородинцева.