ПОМОГИТЕ СРОЧНО, РАСПИШИТЕ КАК ПЕРЕМНОЖИТЬ, ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ - 1/486 То что надо решить: 1/2 * (-1/3)^5

Алгебра

ПОМОГИТЕ СРОЧНО, РАСПИШИТЕ КАК ПЕРЕМНОЖИТЬ, ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ - 1/486 То что надо решить: 1/2 * (-1/3)^5

Автор: Гость