ПОМОГИТЕ СРОЧНО, РАСПИШИТЕ КАК ПЕРЕМНОЖИТЬ, ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ - 1/486 То что надо решить: 1/2 * (-1/3)^5
Алгебра
ПОМОГИТЕ СРОЧНО, РАСПИШИТЕ КАК ПЕРЕМНОЖИТЬ, ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ - 1/486 То что надо решить: 1/2 * (-1/3)^5
Ответ(ы):
Гость:
1/2*(-1/3)^5=1/2*(-1/243)=-1/486
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