В некоторых странах за изготовление фальшивых денег предусмотрена смертная казн??. Почему предусмотрено такое жестокое наказание? Кратко, пожалуйста

Обществознание

В некоторых странах за изготовление фальшивых денег предусмотрена смертная казн??. Почему предусмотрено такое жестокое наказание? Кратко, пожалуйста

Автор: Гость