В некоторых странах за изготовление фальшивых денег предусмотрена смертная казн??. Почему предусмотрено такое жестокое наказание? Кратко, пожалуйста
Обществознание
В некоторых странах за изготовление фальшивых денег предусмотрена смертная казн??. Почему предусмотрено такое жестокое наказание? Кратко, пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Потомучто они сделали очень плохо и так неделай
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