Задача-3) Электрический утюг включён в сеть 220Вольт.Какова сила тока в нагрнвател??ном элементе утюга,если его сопротивление 50Ом.Какое кол:во теплоты выделится в нём за 0,5 часа его работы

Физика

Задача-3) Электрический утюг включён в сеть 220Вольт.Какова сила тока в нагрнвател??ном элементе утюга,если его сопротивление 50Ом.Какое кол:во теплоты выделится в нём за 0,5 часа его работы

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