Задача-3) Электрический утюг включён в сеть 220Вольт.Какова сила тока в нагрнвател??ном элементе утюга,если его сопротивление 50Ом.Какое кол:во теплоты выделится в нём за 0,5 часа его работы

Физика
Задача-3) Электрический утюг включён в сеть 220Вольт.Какова сила тока в нагрнвател??ном элементе утюга,если его сопротивление 50Ом.Какое кол:во теплоты выделится в нём за 0,5 часа его работы
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: U=220 B R=500 Ом Найти: I-? Решение: I=U/R I=220/500=0,44 (А) Ответ:0,44 A
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