Просклоняйте словосочетание ПОЛТОРАСТА ШОКОЛАДОК
Русский язык
Просклоняйте словосочетание ПОЛТОРАСТА ШОКОЛАДОК
Ответ(ы):
Гость:
И.п. Полтораста шоколадок Р.п. Полутораста шоколадок Д.п. Полутораста шоколадкам В.п. Полтораста шоколадок Т.п. Полутораста шоколадками П.п. О полутораста шоколадках
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