Просклоняйте словосочетание ПОЛТОРАСТА ШОКОЛАДОК

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Просклоняйте словосочетание ПОЛТОРАСТА ШОКОЛАДОК
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
И.п. Полтораста шоколадок Р.п. Полутораста шоколадок Д.п. Полутораста шоколадкам В.п. Полтораста шоколадок Т.п. Полутораста шоколадками П.п. О полутораста шоколадках
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