Промышленный переворот в Европе. проблемы промышленного переворота в Европе кратко, и факты , последствия и вывод. кратко пожалуйста умоляю кто знает(
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Промышленный переворот в Европе. проблемы промышленного переворота в Европе кратко, и факты , последствия и вывод. кратко пожалуйста умоляю кто знает(
Ответ(ы):
Гость:
Насколько знаю - промышленный переворот имеет 2 стороны. Первая - переход от ручного труда к машинному ( мануфактуры заменяются фабриками и заводами). Вторая - смена сословий. Феодалы сменяются на капиталистов и буржуа, а крестьяне на рабочих и горожан. Кроме того, натуральное хозяйство заменяется товарно-денежным.
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