Снаряжение как можно проверить букву я и корень какой?

Русский язык
Снаряжение как можно проверить букву я и корень какой?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Снаряд проверочное слово
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