Что значит сократить дробь приведите примеры
Математика
Что значит сократить дробь приведите примеры
Ответ(ы):
Гость:
Я не знаю как объяснить, но вот примеры, может поймешь. 2/6 делишь числитель и знаменатель на 2 получаешь 1/3, то есть ты находишь общий делитель для числителя и знаменателя. 2/4=1/3 6/18=1/3. Принцип понятен? Если да, то пожалуйста, нет-простите.
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