Что значит сократить дробь приведите примеры

Гость: Гость:

Я не знаю как объяснить, но вот примеры, может поймешь. 2/6 делишь числитель и знаменатель на 2 получаешь 1/3, то есть ты находишь общий делитель для числителя и знаменателя. 2/4=1/3 6/18=1/3. Принцип понятен? Если да, то пожалуйста, нет-простите.