Помогитееее мне срочноооо 6
Математика
Помогитееее мне срочноооо 6
Ответ(ы):
Гость:
1)458-187=271кг капусты должно поставить в магазин 2 хоз-во 2)268+212=480кг капустыпоступило из двух хоз-в 3)458+271=729КГ КАПУСТЫ должны поставить в м-н два хоз-ва 4)729-480=249кг капусты должен еще получить м-н
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