Задача по лесной тропинке навстречу друг другу одновременно выбежали два ежика С??орость одного 57 метров в минуту а скорость другого на 6 метров в минуту больше Через какое время можете встретиться если в начале движения между...

Математика
Задача по лесной тропинке навстречу друг другу одновременно выбежали два ежика С??орость одного 57 метров в минуту а скорость другого на 6 метров в минуту больше Через какое время можете встретиться если в начале движения между ними было 560 метров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
57*2 +6=120 560/120=4,(6)=4 целых 2/3 минуты. 4 минуты 40 секунд
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