Задача по лесной тропинке навстречу друг другу одновременно выбежали два ежика С??орость одного 57 метров в минуту а скорость другого на 6 метров в минуту больше Через какое время можете встретиться если в начале движения между...

Математика

Задача по лесной тропинке навстречу друг другу одновременно выбежали два ежика С??орость одного 57 метров в минуту а скорость другого на 6 метров в минуту больше Через какое время можете встретиться если в начале движения между ними было 560 метров

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