Значение какого выражения больше и на сколько? На фото номер 698
Математика
Значение какого выражения больше и на сколько? На фото номер 698
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) < ( т.к 11^2 =121, а 12^2 = 144 ===> 121 + 144 = 265 ) , (а 11 + 12 )^2= 11^2 + 2x11x12 +12^2) b) <
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Задача по лесной тропинке навстречу друг другу одновременно выбежали два ежика С??орость одного 57 метров в минуту а скорость другого на 6 метров в...
Математика
Алгебра
ПОМОГИТЕ СРОЧНО, РАСПИШИТЕ КАК ПЕРЕМНОЖИТЬ, ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ - 1/486 То что надо решить: 1/2 * (-1/3)^5