Значение какого выражения больше и на сколько? На фото номер 698

Математика
Значение какого выражения больше и на сколько? На фото номер 698
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) < ( т.к  11^2 =121, а 12^2 = 144 ===> 121 + 144 = 265 ) , (а 11 + 12 )^2= 11^2 + 2x11x12 +12^2) b) <
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