Рассказать о Тарасе Бульбе по 1 главе

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Рассказать о Тарасе Бульбе по 1 главе
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Гость:
ТАРАС БУЛЬБА — главный герой повести Николая Васильевича Гоголя. Исторические прототипы образа Тараса — выдающиеся деятели национально-освободительного движения Украины XV-XVII веков: Лобода, Тарас Трясло, Гуня, Остраница. Некоторые биографические черты связывают Бульбу и Богдана Хмельницкого. Однако Тарас Бульба — собирательный образ, и главным источником служил Гоголю фольклор: украинские народные песни и думы, исторические песни, героические былины и сказки о богатырях. Именно по этому мы не имеем подробного портрета Тараса.
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