Расскажите о крупнейших памятниках древнерусской культуры.Какой основной идеей ??ни пронизаны?!

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В 305 г. до н. э. на о.Родос прибыл Деметрий I Полиоркет, начав осаду острова. Родосцы молились богу Гелиосу об окончании осады, пообещав поставить великую статую. По окончании осады начался сбор средств. Через 12 лет, в 292 году до нашей эры, нужная сумма была накоплена, и родосцы пригласили скульптора и архитектора Хареса для постройки Колосса, дали ему накопленные деньги и сказали: «Построй нам самую грандиозную статую из бронзы. Мы хотим, чтобы она была выше человеческого роста в десять раз!», то есть высотой 18 метров. Харес дал слово, что выполнит работу. Но вскоре хитрые родосцы пришли снова и, сказав, что они передумали, заказали Харесу статую вдвое больше (36 метров) и дали ему ещё столько же денег. Но этой суммы не хватило, так как при увеличении роста вдвое объём увеличивается в восемь раз (согласно закону квадрата - куба). Поэтому Харесу пришлось одолжить колоссальные суммы денег у близких, родственников и друзей. Когда статуя через 12 лет (280 г. до н. э.) была достроена, скульптор покончил жизнь самоубийством, потому что вконец обанкротился и не мог расплатиться с долгами. Если надо Фотку скажи