Расставьте знаки и скобки чтобы получилось верное равенство. 1 2 3 4 5=14. 5 5 5 5 5=100
Математика
Расставьте знаки и скобки чтобы получилось верное равенство. 1 2 3 4 5=14. 5 5 5 5 5=100
Ответ(ы):
Гость:
(5+5+5+5)*5=100 1*(2+3)+4+5=14всё
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