Задача утка летела 3 ч со скоростью 30 км/что, а когда подул попутный ветер, скорость утки увеличилась на 14 км/час . сколько часов утка летела при попутном ветре, если всего она пролетела 222 км? записать выражением

Математика

Задача утка летела 3 ч со скоростью 30 км/что, а когда подул попутный ветер, скорость утки увеличилась на 14 км/час . сколько часов утка летела при попутном ветре, если всего она пролетела 222 км? записать выражением

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