Выпиши слова, которые отвечают на вопрос что? Пюре, весы, пила, мальчик, дело, делать, деловой, собака, ноша, носит, чищу, сурок, коза, жена, дыра, дерево, еда, вешать, Марина, ест.
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Выпиши слова, которые отвечают на вопрос что? Пюре, весы, пила, мальчик, дело, делать, деловой, собака, ноша, носит, чищу, сурок, коза, жена, дыра, дерево, еда, вешать, Марина, ест.
Ответ(ы):
Гость:
Пюре, весы, пила, дело, ноша, дыра, дерево, еда
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