Расстояние до одного села до другово 48

Математика
Расстояние до одного села до другово 48
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 48:3=16( км/ч.) 2) 16-4=12(км/ч.) 3)48:12=4(ч.)
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