В результате каких движений земной коры образуюца горы?
География
В результате каких движений земной коры образуюца горы?
Ответ(ы):
Гость:
Складкообразовательные движения земной коры происходят, когда пласты горных пород пластичны, и внутренние силы Земли способствуют смятию их в складки в результате встречных перемещений горных пород в горизонтальной плоскости.
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