Как писать зэра а клокс ис зэ ливинг а китин
Английский язык
Как писать зэра а клокс ис зэ ливинг а китин
Ответ(ы):
Гость:
There are a clock`s is the living a kithen
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