Как можно найти годовую амплитуду

География
Как можно найти годовую амплитуду
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Абсолютный минимум и максимум посмотреть (зимней и летней температуры), а потом вычислить. От максимальной отнять минимальную температуру. Например, абсолютный максимум летом +32, а зимой абсолютный минимум+5. Амплитуда будет 32-5=28 градусов. Или может быть вот так: абсолютный максимум летом +40, а зимой абсолютный минимум -42. Амплитуда будет 40-(-42)=82 градуса.
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