Как можно найти годовую амплитуду

Гость: Гость:

Абсолютный минимум и максимум посмотреть (зимней и летней температуры), а потом вычислить. От максимальной отнять минимальную температуру. Например, абсолютный максимум летом +32, а зимой абсолютный минимум+5. Амплитуда будет 32-5=28 градусов. Или может быть вот так: абсолютный максимум летом +40, а зимой абсолютный минимум -42. Амплитуда будет 40-(-42)=82 градуса.