Расстояние между посёлками ,расположенными на одной прямой дороге, 320км.одновременно в протиположнных направлениях выехали велосипедисты.один проехали велосипедисты. Один проехал40км,а другой50 км.какое расстояние сейчас между...

Математика

Расстояние между посёлками ,расположенными на одной прямой дороге, 320км.одновременно в протиположнных направлениях выехали велосипедисты.один проехали велосипедисты. Один проехал40км,а другой50 км.какое расстояние сейчас между ними?

Автор: Гость