Расстояние между посёлками ,расположенными на одной прямой дороге, 320км.одновременно в протиположнных направлениях выехали велосипедисты.один проехали велосипедисты. Один проехал40км,а другой50 км.какое расстояние сейчас между...
Математика
Расстояние между посёлками ,расположенными на одной прямой дороге, 320км.одновременно в протиположнных направлениях выехали велосипедисты.один проехали велосипедисты. Один проехал40км,а другой50 км.какое расстояние сейчас между ними?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
320-(40+50)=230 Как-то так
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