Такое кожно-мускульный мешок? какие функции он выполняет?

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У всех типов червей имеется кожно-мускульный мешок. Это стенка тела, образованная кожным эпителием, образованным из эктодермы, и слоями мышц. Слои мышц расходятся в разных направлениях, что обеспечивает разнообразные движения животных. Под эпителием идет слой кольцевых мышц, под ним – слой продольных мышц, глубже – слой косых мышц. У некоторых червей развиты не все слои мышц. Мышечные слои развиваются из третьего зародышевого слоя –мезодермы. Он образуется между эктодермой и энтодермой во время развития зародыша. Животные, у которых три зародышевых слоя, называются трехслойными. Из каждого зародышевого слоя формируются те или иные органы.