Электровоз прошёл 720 км,причем 6 часов он шёл со скоростью 80 км.ч.,а оставшийся путь со скоростью 60км.ч. Сколько часов электровоз был в пути?

Математика

Электровоз прошёл 720 км,причем 6 часов он шёл со скоростью 80 км.ч.,а оставшийся путь со скоростью 60км.ч. Сколько часов электровоз был в пути?

Автор: Гость