Электровоз прошёл 720 км,причем 6 часов он шёл со скоростью 80 км.ч.,а оставшийся путь со скоростью 60км.ч. Сколько часов электровоз был в пути?

Математика
Электровоз прошёл 720 км,причем 6 часов он шёл со скоростью 80 км.ч.,а оставшийся путь со скоростью 60км.ч. Сколько часов электровоз был в пути?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
720-6*80=240 240:60=4 4+6=10 Ответ:10 часов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Такое кожно-мускульный мешок? какие функции он выполняет?
Ответить
Литература
Что роднит Пушкинскую сказку с народными Чем они различаются
Ответить
Математика
Решите уравнения. Подберите уравнения к каждой из задач. А) Муравей- разведчик по??ечает для муравья-носильщика дорожку от муравейника к <<...
Ответить
Математика
1-lg 2 36lod 5 + 10 2
Ответить
Обществознание
Отрицательные черты демократии? Буду очень благодарна!
Ответить