Электровоз прошёл 720 км,причем 6 часов он шёл со скоростью 80 км.ч.,а оставшийся путь со скоростью 60км.ч. Сколько часов электровоз был в пути?
Математика
Электровоз прошёл 720 км,причем 6 часов он шёл со скоростью 80 км.ч.,а оставшийся путь со скоростью 60км.ч. Сколько часов электровоз был в пути?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
720-6*80=240 240:60=4 4+6=10 Ответ:10 часов
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