Расстояние между пунктами A и B на карте равно 7,2 см, а на местности 360км. Найдите масштаб карты.

Математика

Расстояние между пунктами A и B на карте равно 7,2 см, а на местности 360км. Найдите масштаб карты.

Автор: Гость