Расстояние между пунктами A и B на карте равно 7,2 см, а на местности 360км. Найдите масштаб карты.
Математика
Расстояние между пунктами A и B на карте равно 7,2 см, а на местности 360км. Найдите масштаб карты.
Ответ(ы):
Гость:
360км=36000000см 36000000см:7,2см=5000000см Следовательно,масштаб карты 1:5000000
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