Раставте планеты солнечной системы по мере увеличения расстояния от них до солнц?? запишите получивщеюся последовательность букв в алфавитном порядке:а)Сатурн,б)Нептун,в)меркурий,г)земля, д)марс ,е)юпитер,ё)уран,ж)Венера
География
Раставте планеты солнечной системы по мере увеличения расстояния от них до солнц?? запишите получивщеюся последовательность букв в алфавитном порядке:а)Сатурн,б)Нептун,в)меркурий,г)земля, д)марс ,е)юпитер,ё)уран,ж)Венера
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для начала посмотрим на картинку,которая поможет запомнить нам расположение планет в Солнечной системе(см.приложение). Следовательно: СОЛНЦЕ→Меркурий→Венера→Земля→Марс→Юпитер→Сатурн→Уран→Нептун. Ответ:В),Ж),Г),Д),Е),А),Ё),Б).
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