Раставте планеты солнечной системы по мере увеличения расстояния от них до солнц?? запишите получивщеюся последовательность букв в алфавитном порядке:а)Сатурн,б)Нептун,в)меркурий,г)земля, д)марс ,е)юпитер,ё)уран,ж)Венера

География

Раставте планеты солнечной системы по мере увеличения расстояния от них до солнц?? запишите получивщеюся последовательность букв в алфавитном порядке:а)Сатурн,б)Нептун,в)меркурий,г)земля, д)марс ,е)юпитер,ё)уран,ж)Венера

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