Разбери предложение по членам предложения (Мы с ежом замечательно жили,уважаем друг дружку,дружили
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Разбери предложение по членам предложения (Мы с ежом замечательно жили,уважаем друг дружку,дружили
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы - подлежащее, ежом- дополнение, замечательно - обстоятельство, жили - сказуемое, уважаем - не знаю, если честно, друг - дополнение, дружку - дополнение, дружили - сказуемое
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