СРО-ЧНО,НОМЕР 4,ОЧЕЕНЬ СРОЧНО!!!12 бал. за это
Математика
СРО-ЧНО,НОМЕР 4,ОЧЕЕНЬ СРОЧНО!!!12 бал. за это
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45 км\ч * 7 ч = 315 км 651 км - 315 км = 336 км 336 км : 7 ч = 48 км\ ч Ответ: 48 км/ч
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