СРО-ЧНО,НОМЕР 4,ОЧЕЕНЬ СРОЧНО!!!12 бал. за это

Математика
СРО-ЧНО,НОМЕР 4,ОЧЕЕНЬ СРОЧНО!!!12 бал. за это
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45 км\ч * 7 ч = 315 км 651 км - 315 км = 336 км 336 км : 7 ч = 48 км\ ч Ответ: 48 км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Площадь прямоугольного куска земли равна 108 м2. Ширина это 3/4 от длины. Можно ли ого??одить этот кусок земли 40 метрами проволоки?
Ответить
Литература
Из буквы ИДБАО НАДО СОСТАВИТЬ НАЗВАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ БАРТО
Ответить
Химия
Какое из соединений- ацетон или пропаналь будет легче образовывать ацетали и полуацетали с метанолом? Предложите условия для данного превращения
Ответить
Русский язык
ПЛИЗ СРООЧНО МОИ МИЛАХИ
Ответить
Математика
У Коли и Сережи было вместе 60 монет Коля отдал Сереже 5 монет и у него стало в два раза больше монета чем у Серёжи сколько монет было у Коли И ско...
Ответить