Разберитесь глаголы неопределённой формы по составу. свистеть,ловить,золотистый,шуметь, болеть, грустить, делать, виньетки,чернеет, блистать, кричать.
Русский язык
Разберитесь глаголы неопределённой формы по составу. свистеть,ловить,золотистый,шуметь, болеть, грустить, делать, виньетки,чернеет, блистать, кричать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свистеть - корень свист, е суффикс, ть тоже суффикс. ловить - корень лов, и суффикс, ть тоже суффикс. шуметь - корень шум, е суффикс, ть тоже суффикс. болеть - корень бол, е суффикс, ть тоже суффикс. грустить - корень груст, и суффикс, ть тоже суффикс. делать - корень дел, а суффикс, ть тоже суффикс. чернеет- корень чёрн, суффикс е, окончание ет. блистать - корень блист, а суффикс, ть тоже суффикс. кричать - крич корень, а суффикс,ть тоже суффикс.
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