Разберитесь глаголы неопределённой формы по составу. свистеть,ловить,золотистый,шуметь, болеть, грустить, делать, виньетки,чернеет, блистать, кричать.

Гость: Гость:

Свистеть - корень свист, е суффикс, ть тоже суффикс. ловить - корень лов, и суффикс, ть тоже суффикс. шуметь - корень шум, е суффикс, ть тоже суффикс. болеть - корень бол, е суффикс, ть тоже суффикс. грустить - корень груст, и суффикс, ть тоже суффикс. делать - корень дел, а суффикс, ть тоже суффикс. чернеет- корень чёрн, суффикс е, окончание ет. блистать - корень блист, а суффикс, ть тоже суффикс. кричать - крич корень, а суффикс,ть тоже суффикс.