Разберитесь глаголы неопределённой формы по составу. свистеть,ловить,золотистый,шуметь, болеть, грустить, делать, виньетки,чернеет, блистать, кричать.

Русский язык
Разберитесь глаголы неопределённой формы по составу. свистеть,ловить,золотистый,шуметь, болеть, грустить, делать, виньетки,чернеет, блистать, кричать.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свистеть - корень свист, е суффикс, ть тоже суффикс. ловить - корень лов, и суффикс, ть тоже суффикс. шуметь - корень шум, е суффикс, ть тоже суффикс. болеть - корень бол, е суффикс, ть тоже суффикс. грустить - корень груст, и суффикс, ть тоже суффикс. делать - корень дел, а суффикс, ть тоже суффикс. чернеет- корень чёрн, суффикс е, окончание ет. блистать - корень блист, а суффикс, ть тоже суффикс. кричать - крич корень, а суффикс,ть тоже суффикс.
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