Вставить оканьчание номер 1 ,2 ,3
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Вставить оканьчание номер 1 ,2 ,3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В чистом море, у хмурого утра, в цепком взгляде, у хлебного магазина, о здешнем жителе, с ценным подарком.
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