Разбор слова по составу котёночек
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Разбор слова по составу котёночек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
кот — корень, еноч — суффикс, ек- суффикс, нулевое окончание, котёночек — основа слова.
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