Разбор слова реакция (то есть составить предложение с этим словом ,морфологический разбор , и роль в предложении)

Русский язык
Разбор слова реакция (то есть составить предложение с этим словом ,морфологический разбор , и роль в предложении)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какая-то у них неадекватная реакция.  реакция -имя существительное, именительный падеж, единственное число, женский род, неодушевлённое
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