Раздели квадрат состоящий из 19 клеток на 2 части, чтобы число клеток в каждой части было меньше 10.
Математика
Раздели квадрат состоящий из 19 клеток на 2 части, чтобы число клеток в каждой части было меньше 10.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
19:2=9,5 надо отмерить с двух сторон и провести линию вот и всё
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