Раздели с остатком 60:8=...(ост..... ) 38:5=....(ост..... ) 41:6=.......(ост...... )
Математика
Раздели с остатком 60:8=...(ост..... ) 38:5=....(ост..... ) 41:6=.......(ост...... )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7ост 5 7 ост6 если округлять то приблизительно 6 и отс 9 или 8
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