Раздели с остатком 60:8=...(ост..... ) 38:5=....(ост..... ) 41:6=.......(ост...... )

Математика
Раздели с остатком 60:8=...(ост..... ) 38:5=....(ост..... ) 41:6=.......(ост...... )
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7ост 5 7 ост6 если округлять то приблизительно 6 и отс 9 или 8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
методом электронного баланса подобрать кофийиэнты в схемах вор Cu+Hce-CuCe2+H2O
Ответить
Обществознание
Назовите два ресурса,где можно ознакомиться с предвыборными программами
Ответить
Русский язык
СРОЧНО! морфологический разбор слова никогда в предложении: Я никогда не задавался этим вопросом и не берусь его описывать.
Ответить
Русский язык
Запиши ответы на вопросы.какие части речи используешь в ответе? Сколько дней в неделе? Сколько месяцев в году?
Ответить
Английский язык
Срочно,Помогите пожалуйста раскрыть скобки пресент континиус,напишите полностью вопросом 1)What the bees (to gather) honey from now ? 2)Mike an...
Ответить