Разделите фразеологизмы на две группы: а) пришедшие из русского фольклора, б) приш??дшие из русской литературы. Живая вода, красная девица, у разбитого корыта, молочные реки, Кощей Бессмертный, мартышкин труд.
Русский язык
Разделите фразеологизмы на две группы: а) пришедшие из русского фольклора, б) приш??дшие из русской литературы. Живая вода, красная девица, у разбитого корыта, молочные реки, Кощей Бессмертный, мартышкин труд.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А). живая вода, молочные реки, кощей бессмертный . б). всё остальное
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