Разделите фразеологизмы на две группы: а) пришедшие из русского фольклора, б) приш??дшие из русской литературы. Живая вода, красная девица, у разбитого корыта, молочные реки, Кощей Бессмертный, мартышкин труд.

Русский язык

Разделите фразеологизмы на две группы: а) пришедшие из русского фольклора, б) приш??дшие из русской литературы. Живая вода, красная девица, у разбитого корыта, молочные реки, Кощей Бессмертный, мартышкин труд.

Автор: Гость