Срочно! Все задания!Кроме 1,5,6,9. Помогите!!
Геометрия
Срочно! Все задания!Кроме 1,5,6,9. Помогите!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) сторона равна=36/4=9 3) LO=SM=9,5 LS=OM=8,5 7)AB=DC=6 BC=AD=12
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