Разложить на множители где после букв это степинь 1)а2+в2-2ав-с2 2)а2-16+в2-2ав

Алгебра
Разложить на множители где после букв это степинь 1)а2+в2-2ав-с2 2)а2-16+в2-2ав
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) первые 3 слагаемых полный квадрат разности получаем (а-в)2-с2 а это разность квадратов  (а-в-с)(а-в+с) 2)аналогично только вместо с стоит 16 это 4в квадрате
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