Разложить на множители где после букв это степинь 1)а2+в2-2ав-с2 2)а2-16+в2-2ав
Алгебра
Разложить на множители где после букв это степинь 1)а2+в2-2ав-с2 2)а2-16+в2-2ав
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) первые 3 слагаемых полный квадрат разности получаем (а-в)2-с2 а это разность квадратов (а-в-с)(а-в+с) 2)аналогично только вместо с стоит 16 это 4в квадрате
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
Поставь знаки действия и скобки так, чтобы получилось верное равенство. а) 8 8 8 8 8 8 = 0 б) 8 8 8 8 8 8 8 = 100
Химия
К раствору хлорида бария массой 20г с массовой долей 30% добавили серную кислоту до ??рекращения выпадения осадка . Вычеслите массу осадка
Английский язык