Разложите на множители выражение: 1)y(a-c)+5a-5c= 2)(c-k)-c+k= 3)c-4p-n(c-4p)= 4)g(n-c)-pn+pc= Представьте многочлен в виде произведения двучлена и трёхчлена: ax+ay+bx+by-b-a= ax, ay, bx, by в квадрате ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Алгебра
Разложите на множители выражение: 1)y(a-c)+5a-5c= 2)(c-k)-c+k= 3)c-4p-n(c-4p)= 4)g(n-c)-pn+pc= Представьте многочлен в виде произведения двучлена и трёхчлена: ax+ay+bx+by-b-a= ax, ay, bx, by в квадрате ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) =y(a-c)+5(a-c)=(y+5)(a-c) 2) =(c-k)-(c-k)=-(c-k) 3) =(c-4p)-n(c-4p)=(1-n)(c-4p) 4) =g(n-c)-p(n-c)=(g-p)(n-c ) =(a+b)(x+y)(1-1)
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