Разложите на множители выражение: 1)y(a-c)+5a-5c= 2)(c-k)-c+k= 3)c-4p-n(c-4p)= 4)g(n-c)-pn+pc= Представьте многочлен в виде произведения двучлена и трёхчлена: ax+ay+bx+by-b-a= ax, ay, bx, by в квадрате ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Алгебра

Разложите на множители выражение: 1)y(a-c)+5a-5c= 2)(c-k)-c+k= 3)c-4p-n(c-4p)= 4)g(n-c)-pn+pc= Представьте многочлен в виде произведения двучлена и трёхчлена: ax+ay+bx+by-b-a= ax, ay, bx, by в квадрате ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

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