Разность кубов двух последовательных нечетных натуральных чисел равна 866.Найдите эти числа
Алгебра
Разность кубов двух последовательных нечетных натуральных чисел равна 866.Найдите эти числа
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