Почему амурский тигр занесён в красную книгу России помогите плиз
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Почему амурский тигр занесён в красную книгу России помогите плиз
Ответ(ы):
Гость:
Потому что их осталось мало и становится все меньше
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