Почему амурский тигр занесён в красную книгу России помогите плиз

Другие предметы
Почему амурский тигр занесён в красную книгу России помогите плиз
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Потому что их осталось мало и становится все меньше
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Для функции y=3/(2x+3)^4 найдите ту первообразную, график которой проходит через точку A(-1;1,5) Помогите!!
Ответить
Математика
3х-4/3+7х-10/11 =2х+5/3 -1 Решите пожалуйста! /-это черта дроби ...
Ответить
Математика
(90-42:3×2):2=сколько будет
Ответить
Химия
Помогите пожалуйста))))))))) 1) Mg + O2 = 2) Ag + HCl = 3) Na + H2O = 4) Fe + CuCl2 = 5) Cu + H2SO4 = 6) Hg + H2O =
Ответить
Русский язык
Выписать слова в которых букв больше чем звуков: сирень,пальто,девочка,барс,гюрза,слива,письмо,тюльпан,песок,бабочка,воробьи,дождь,воробей.
Ответить