Разность квадратов двух последовательных натуральных чисел равна 11. Найдите эти ??исла.

Алгебра
Разность квадратов двух последовательных натуральных чисел равна 11. Найдите эти ??исла.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 и 6. 36-25=11. 6*6=36 5*5=25
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