Разобрать по составу слово сотворение
Русский язык
Разобрать по составу слово сотворение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Со-приставка,творе-корень, н-суффикс, ие-окончание, все остальное основа слова))) УДАЧИ!
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