Разобрать пословицу :Учение и труд к славе ведут
Литература
Разобрать пословицу :Учение и труд к славе ведут
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Учение и труд подлежащее ведут глагол к славе обстоятельство если много будеш учиться значит больше будеш знать и много чего достигнеш и получил высшее образование
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