Разобрать предложение по членам на верхушке березы качался Одинокий золотой лист
Математика
Разобрать предложение по членам на верхушке березы качался Одинокий золотой лист
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На верхушке берёзы качался одинокий золотой лист Лист - подлежащие, существительное в И.п. ( одной чертой)Качался - сказуемое, глагол в изъявительном наклонении, в прошедшем времени( двумя чертами)Одинокий, золтой - прилагательные, определения, ( волнистой линией)берёзы - дополнение существительное в родительном падиже ( пунктиром)на верхушке - обстоятельство, существительное в падежном падеже ( пунктиром с точками)
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