Реакция горения C8 H16

Химия
Реакция горения C8 H16
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реакция горение октена в кислороде C8H16+12O2=8CO2+8H2O
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