Ребят, найдите масштаб любой комнаты 1 : 50 Конечно в задании сказано своей. Но мне л??нь, так-что жду. Желательно с решением

Математика

Ребят, найдите масштаб любой комнаты 1 : 50 Конечно в задании сказано своей. Но мне л??нь, так-что жду. Желательно с решением

Автор: Гость