Ребят, найдите масштаб любой комнаты 1 : 50 Конечно в задании сказано своей. Но мне л??нь, так-что жду. Желательно с решением

Математика
Ребят, найдите масштаб любой комнаты 1 : 50 Конечно в задании сказано своей. Но мне л??нь, так-что жду. Желательно с решением
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Гость:
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