Ребят, напишите пожалуйста 5 предложение Past Simple и 5в Present Simple
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Ребят, напишите пожалуйста 5 предложение Past Simple и 5в Present Simple
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эм мне тоже надо.(печально
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