Сочинение по литературе капитанская дочка мои впечатления
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Сочинение по литературе капитанская дочка мои впечатления
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мои впечатления хороши.Рассказ интересный,герои хорошие.
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