Корова коштуэ в п'ять раз бильше ниж собака ,а кинь вдвичи бильше за корову . якщо с??бака и кинь коштують разом 3000 грн ,то корова коштуе: А)1000 Б)1250 В)1500 г)1600 д)2000

Математика

Корова коштуэ в п'ять раз бильше ниж собака ,а кинь вдвичи бильше за корову . якщо с??бака и кинь коштують разом 3000 грн ,то корова коштуе: А)1000 Б)1250 В)1500 г)1600 д)2000

Автор: Гость