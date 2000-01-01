Корова коштуэ в п'ять раз бильше ниж собака ,а кинь вдвичи бильше за корову . якщо с??бака и кинь коштують разом 3000 грн ,то корова коштуе: А)1000 Б)1250 В)1500 г)1600 д)2000
Математика
Корова коштуэ в п'ять раз бильше ниж собака ,а кинь вдвичи бильше за корову . якщо с??бака и кинь коштують разом 3000 грн ,то корова коштуе: А)1000 Б)1250 В)1500 г)1600 д)2000
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